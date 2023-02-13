В двух районах Уфы отключат холодную воду

13 февраля с 10.00 до 22.00 не будет холодной воды в пяти жилых домах Калининского района - по улице Транспортной, 30/5, улице Мушникова, 2, 2/1, 4, 10, а также в торговом павильоне по улице Мушникова, 10/1. Причина – врезка участка замененного водопровода и замена запорной арматуры.

14 февраля с 10.30 до 22.30 в Советском районе пройдут работы по замене запорной арматуры. Без холодного водоснабжения останутся восемь жилых домов – по улицам Степана Злобина, 5/1, 7, 9, 11, 15, Баргузинской, 6, 19/1 и Минигали Губайдуллина, 17/3, а также магазин стройматериалов «Сатурн».

16 февраля с 10.00 до 20.00 в связи с монтажом запорной арматуры будет отключена холодная вода в Калининском районе. Воды не будет в трех жилых домах – по улице Мушникова, 9/3, 9/4 и 11.