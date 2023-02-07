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В 16 многоэтажках Уфы капитально отремонтируют водопровод и канализацию

В этом году в Уфе по программе капитального ремонта общедомового имущества заменят системы водоснабжения и водоотведения. Такой ремонт будет выполнен в 16 многоквартирных домах. Об этом сообщила вчера, 6 февраля, пресс-служба мэрии города.

В 16 многоэтажках Уфы капитально отремонтируют водопровод и канализацию
В 16 многоэтажках Уфы капитально отремонтируют водопровод и канализацию

Капремонт инженерных сетей, которые отвечают за снабжение жителей дома холодной и горячей водой и обеспечивают отведение сточных вод в канализационную систему города, запланирован по следующим адресам: дом № 30 по ул. 50-летия Октября, № 58 по улице Айской, № 11/1 по улице Владивостокской, № 8 по ул. З. Расулева, дома № 12/1, 16/1 и 125/1 по улице Комсомольской, № 28 по ул. Краснодонской, № 37/1 по ул. Набережной р. Уфы, дома № 50 и 119/3 по проспекту Октября, дома № 99 и 109 по ул. Революционной, № 96/1 по ул. Российской, № 38 по ул. Транспортной и 114 по ул. Харьковской.  

В пресс-службе городской администрации уточнили, что входит в капремонт данных систем. В холодном водоснабжении заменят разводящие магистрали и стояки, общедомовые счетчики, запорную арматуру, в том числе ответвление труб от стояков в квартиры, тепловую изоляцию трубопровода. В горячем к этому списку добавляется замена полотенцесушителей в квартирах и компенсирующих узлов. По водоотведению запланировано заменить трубы в подвалах домов, стояков, вывести вытяжку канализационного стояка через плоскую и скатную крышу на высоту, провести гидравлические испытания системы внутренней канализации и водостоков в доме.

Фото пресс-службы мэрии Уфы.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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