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ЖКХ
Вчера, 13:01

Жители Уфы за январь получили квитанции с новыми строчками по отоплению

Предприятие «Уфимские инженерные сети» разослало своим абонентам квитанции с новыми данными, чтобы горожане могли самостоятельно разобраться в начислениях.

Жители Уфы за январь получили квитанции с новыми строчками по отоплению
Жители Уфы за январь получили квитанции с новыми строчками по отоплению

В МУП УИС пояснили, что измененные квитанции получили только жители многоквартирных домов, в которых есть индивидуальные приборы учета тепла и которые получают «платежки» от предприятия напрямую. Часть абонентов получают квитанции от ЕРКЦ, с которым у него заключен договор.

Изменения заключаются в том, что в квитанции появились строки: площадь помещений, передавших показания счетчиков по услуге «отопление», и площадь помещений, не передавших показания счетчиков по данной услуге. В УИС уверены, что эти цифры сделают начисления более прозрачными.

Фото из открытых источников. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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