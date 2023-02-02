Жители Уфы за январь получили квитанции с новыми строчками по отоплению

В МУП УИС пояснили, что измененные квитанции получили только жители многоквартирных домов, в которых есть индивидуальные приборы учета тепла и которые получают «платежки» от предприятия напрямую. Часть абонентов получают квитанции от ЕРКЦ, с которым у него заключен договор.



Изменения заключаются в том, что в квитанции появились строки: площадь помещений, передавших показания счетчиков по услуге «отопление», и площадь помещений, не передавших показания счетчиков по данной услуге. В УИС уверены, что эти цифры сделают начисления более прозрачными.

Фото из открытых источников.