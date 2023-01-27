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ЖКХ
Сегодня, 10:16

В Уфе в жилых домах заменят более 300 лифтов

Модернизация лифтового хозяйства пройдет в 107 многоэтажках, сообщили в администрации столицы.

В Уфе в жилых домах заменят более 300 лифтов
В Уфе в жилых домах заменят более 300 лифтов

Замена подъемников проводится в рамках республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Всего за год планируется установить 311 лифтов. Список домов, где пройдут работы, на слайде.

После монтажа, отладки работы кабины и подъемного оборудования пройдет многоступенчатая проверка с участием специалистов Ростехнадзора. Выполненные работы также оценят жители. Только после этого лифт будет введен в строй.

Добавим, что всего по республике в нынешнем году будет заменено 446 лифтов в 165 домах.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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