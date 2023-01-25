-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
ЖКХ
Сегодня, 10:09

В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол

Сцену с дискотечной зоной и летнее кафе планируется обустроить уже в нынешнем году, сообщили в министерстве ЖКХ.

В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол
В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол

В парке также завершится строительство многофункциональной спортивной площадки. Зимой в коробке с пластиковыми бортами жители смогут играть в хоккей, в теплое время года площадка с резиновым покрытием будет использоваться для мини-футбола, волейбола и баскетбола.

Парк, расположившийся между Дворцом культуры и новой мечетью, начали обустраивать в 2017 году по программе поддержки местных инициатив. Первым объектом стала велороллерная дорожка. С 2019 года началось масштабное благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На территории парка установили детскую игровую площадку, скамейки и урны, возвели забор, заасфальтировали дорожки. В 2020 году здесь построили три моста через канал, установили георешетки, обустроили альпийскую горку. В парке также появились фонтан, детская и спортивная площадки, перголы, мангальные зоны с беседками.

В последующие два года парк пополнили детские игровые комплексы, системы освещения и видеонаблюдения, спортивная площадка и детский автогородок. Благоустройство территории продолжится с наступлением теплого сезона.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества городской среды за счет благоустройства территорий и создания новых общественных пространств.

Фото: МинЖКХ.

В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол
В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол
В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол
В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол
В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол
Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика