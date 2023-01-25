В парке «Дружба» села Ермекеево появятся сцена и танцпол

В парке также завершится строительство многофункциональной спортивной площадки. Зимой в коробке с пластиковыми бортами жители смогут играть в хоккей, в теплое время года площадка с резиновым покрытием будет использоваться для мини-футбола, волейбола и баскетбола.

Парк, расположившийся между Дворцом культуры и новой мечетью, начали обустраивать в 2017 году по программе поддержки местных инициатив. Первым объектом стала велороллерная дорожка. С 2019 года началось масштабное благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

На территории парка установили детскую игровую площадку, скамейки и урны, возвели забор, заасфальтировали дорожки. В 2020 году здесь построили три моста через канал, установили георешетки, обустроили альпийскую горку. В парке также появились фонтан, детская и спортивная площадки, перголы, мангальные зоны с беседками.

В последующие два года парк пополнили детские игровые комплексы, системы освещения и видеонаблюдения, спортивная площадка и детский автогородок. Благоустройство территории продолжится с наступлением теплого сезона.

Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает повышение качества городской среды за счет благоустройства территорий и создания новых общественных пространств.

Фото: МинЖКХ.