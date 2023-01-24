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Вчера, 14:10

В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей

Одну из семей, в дом которой пришел газ - Латыповых из Иглино - представил на своей странице в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей
В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей

«В Иглинском районе, как и в целом по республике, реализуется программа социальной догазификации. Ее инициировал президент России – в населенных пунктах, где уже есть газовые сети, газ до границ домовладений подводят бесплатно. Всего с начала действия программы газовые трубы дотянули до 30 тысяч домов в 1,4 тысячи населенных пунктов республики, 19 тысяч семей уже пользуются газом. Больше всего заявок – из Иглинского, Уфимского, Кармаскалинского, Баймакского и Абзелиловского районов», - отметил Радий Хабиров.

Отдельным категориям в республике выдают сертификаты на подключение газа – ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетным малообеспеченным семьям, семьям участников СВО. Номинал сертификата составляет 100 тыс. рублей.

«В 2022 году такими сертификатами воспользовались 2 375 семей, общая сумма – 178 млн 587 тыс. рублей. За весь период действия программы в республике выдали 8 437 сертификатов на общую сумму 665 млн 200 тыс. рублей», - подчеркнул руководитель региона.

Чтобы встать на учет на получение сертификата, нужно обратиться в республиканский центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ.

Добавим, что в республике по программе догазификации построено 2,6 тыс. километров газопроводов, Протяженность сетей превысила 51 тыс. километров. Площадь жилья, отапливаемая газом, за последний год увеличилась на 4 процента, превысив отметку в 50 млн квадратных метров. Всего в республике пользуются газом 3,3 млн жителей.

Фото: Радий Хабиров ВК.

В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей
В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей
В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей
В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей
В Башкирии в программе догазификации приняли участие 19 тысяч семей
Автор:Галина ТРЯСКИНА
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