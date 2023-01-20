Руководитель Госкомжилстройнадзора Башкирии поработал теплотехником

Председатель Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин в качестве теплотехника провел обход теплоснабжающей системы и оборудования многоквартирного дома №18/6 на Уфимском шоссе в столице республики. Сам он имеет специальность машиниста-обходчика вспомогательного оборудования котло-турбинного цеха ТЭЦ.

«Я считаю важным начинать свою трудовую деятельность «с земли». Без базовых знаний и практических навыков в сфере ЖКХ и строительства очень сложно работать эффективно, - сказал он. - Практические навыки мне самому очень помогли, когда я стал инспектором контрольно-надзорного органа. Важно понимать системно, как что работает, логистику, все технологические цепочки и процессы».

Также чиновник не согласен с мнением, что зарплаты в сфере ЖКХ не выдерживает конкуренции на рынке труда. Например, в ЖЭУ, в котором он побывал теплотехником сегодня, у данного специалиста она составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Акция «Чиновник меняет профессию» проводится министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ с 2013 года. Ее цель – популяризация рабочих профессий.

Фото с сайта правительства РБ.