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Сегодня, 11:59

В Бирске 300 домов остались без холодной воды из-за прорыва водопровода

Коммунальная авария произошла сегодня, 19 января. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

В Бирске 300 домов остались без холодной воды из-за прорыва водопровода
В Бирске 300 домов остались без холодной воды из-за прорыва водопровода

Сообщается, что из-за утечки на водопроводе холодного водоснабжения без воды в Бирске остались 5 социальных (сельский клуб, садики, школа, колледж) и один производственный объект, администрация Бирского района. Также около 300 частных и 19 многоквартирных домов, в которых проживают более 1100 человек.

Ориентировочное время завершения работ обозначено до 21.00. МЧС сообщает, что ситуация находится на контроле ведомства. В случае необходимости будет организован подвоз воды.

Фото пресс-службы МЧС Башкирии. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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