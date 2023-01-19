В Бирске 300 домов остались без холодной воды из-за прорыва водопровода

Сообщается, что из-за утечки на водопроводе холодного водоснабжения без воды в Бирске остались 5 социальных (сельский клуб, садики, школа, колледж) и один производственный объект, администрация Бирского района. Также около 300 частных и 19 многоквартирных домов, в которых проживают более 1100 человек.

Ориентировочное время завершения работ обозначено до 21.00. МЧС сообщает, что ситуация находится на контроле ведомства. В случае необходимости будет организован подвоз воды.

Фото пресс-службы МЧС Башкирии.