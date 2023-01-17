В Башкирии в системе ГИС ЖКХ зарегистрировались менее 5 процентов жителей

ГИС ЖКХ запущена в работу в 2016 году, ее в обязательном порядке используют поставщики услуг и органы власти. По задумке, система должна предоставлять жильцам полную информацию по управлению домом и плате за «коммуналку».

По словам и. о. министра ЖКХ Ирины Головановой, на данный момент в системе зарегистрирована 161 тысяча жителей - 4,9 процента от общего количества граждан старше 14 лет.

С 2022 года органы соцзащиты получают через систему информацию для определения права граждан на субсидии.

– Очень важно, чтобы данные в системе были актуальны. У нас мерами социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пользуются более 500 тысяч человек. Соответственно, должен быть выстроен надлежащий и безотказный алгоритм межведомственного взаимодействия, - почеркнул премьер-министр Андрей Назаров. - Кроме того, минстрой России поставил задачу популяризации этой системы и регистрации в ней не менее 10 процентов граждан.

Особый акцент Андрей Назаров сделал на том, что необходимо свести к минимуму количество нарушений при предоставлении ответов на запросы органов соцзащиты через ГИС ЖКХ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.