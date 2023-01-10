Жители Башкирии больше всего недовольны уборкой снега

Больше всего людей тревожило состояние занесенных снегом дорог и дворов, а также отключения электроэнергии и, соответственно, тепла. Жалобы по теме здравоохранения чаще всего касались работы службы «скорой помощи». Это также было связано с дорожной ситуацией, поскольку не всегда «скорые» по заснеженным дорогам могли доехать до адреса оперативно.

Больше всего жалоб на плохую уборку снега поступило из Уфы, Стерлитамака, Иглинского района, Нефтекамска и замыкает эту пятерку «лидеров» Благовещенский район.

«Обращает на себя внимание и тема общественного транспорта. Жителям не всегда понятен график выходного дня, из-за которого им было трудно добраться до пункта назначения. Башавтотрансу поручено сделать соответствующие выводы и составить более приемлемый график движения автобусов на время следующих праздничных дней, – отметила Елена Прочаковская. – За минувшие праздники наши коллеги отработали более тысячи обращений. Из отработанных также на первом месте тема дорог, затем идут ЖКХ, благоустройство, здравоохранение и общественный транспорт».

Глава республики Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов и руководителей соответствующих ведомств особо обратить внимание в эти морозные дни, когда в республике бьются все рекорды по температуре воздуха, чтобы все дороги были очищены от снега, а в домах было тепло.