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ЖКХ
Сегодня, 14:20

Жители Башкирии больше всего недовольны уборкой снега

Всего за девять дней новогодних праздников от граждан поступило 7 тысяч обращений, что на 3 842 больше, нежели за аналогичный период прошлого года, сообщила на оперативном совещании в правительстве начальник Управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Жители Башкирии больше всего недовольны уборкой снега
Жители Башкирии больше всего недовольны уборкой снега

Больше всего людей тревожило состояние занесенных снегом дорог и дворов, а также отключения электроэнергии и, соответственно, тепла. Жалобы по теме здравоохранения чаще всего касались работы службы «скорой помощи». Это также было связано с дорожной ситуацией, поскольку не всегда «скорые» по заснеженным дорогам могли доехать до адреса оперативно.

Больше всего жалоб на плохую уборку снега поступило из Уфы, Стерлитамака, Иглинского района, Нефтекамска и замыкает эту пятерку «лидеров» Благовещенский район.

«Обращает на себя внимание и тема общественного транспорта. Жителям не всегда понятен график выходного дня, из-за которого им было трудно добраться до пункта назначения. Башавтотрансу поручено сделать соответствующие выводы и составить более приемлемый график движения автобусов на время следующих праздничных дней, – отметила Елена Прочаковская. – За минувшие праздники наши коллеги отработали более тысячи обращений. Из отработанных также на первом месте тема дорог, затем идут ЖКХ, благоустройство, здравоохранение и общественный транспорт».

Глава республики Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов и руководителей соответствующих ведомств особо обратить внимание в эти морозные дни, когда в республике бьются все рекорды по температуре воздуха, чтобы все дороги были очищены от снега, а в домах было тепло.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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