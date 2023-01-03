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Сегодня, 11:21

В Уфе продолжается борьба с последствиями снегопада

Видео об очистке и вывозе снега с улиц выложили в соцсетях районные администрации.

В Уфе продолжается борьба с последствиями снегопада
В Уфе продолжается борьба с последствиями снегопада

В Октябрьском районе на линии сегодня работают больше 50 единиц техники. В приоритете основные магистрали, спуски и подъемы, мосты, путепроводы. Далее идет очистка от снега второстепенных дорог и межквартальных проездов.

«Организовываем работу круглосуточно. Погодные условия не позволяют спокойно спать. Коммунальные службы продолжают усиленно бороться со снегом», - пояснил глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников.

«Коммунальные службы Кировского района продолжают уборку снега в непрерывном темпе и обрабатывают противогололедными материалами дороги, тротуары, остановки и другие участки», - сообщили в администрации.

В Орджоникидзевском районе за вчерашний день вывезли 1823 кубометра снега, и это не считая ночную смену. Кипит работа и в других районах города. Несмотря на это, жители ряда территорий, и, в частности, отдаленных поселков, продолжают жаловаться на то, что их завалило снегом и его никто не торопится убрать.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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