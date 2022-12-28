Башкирия примет участие в федеральной программе модернизации коммунальных сетей

- Правительство России, понимая, что водоканалы и теплоснабжающие организации не выполняют нормативный процент ремонта – 5 процентов от протяженности сетей, поручило регионам разработать программы модернизации коммунальных сетей на 2023 – 2027 годы. Они будут финансироваться на 80 процентов из федерального бюджета, на 20 процентов - из региональных, - отметила руководитель ведомства.

Цель программы – увеличить темпы замены сетей и тем самым снизить уровень аварийности и потери.

- Республика активно вступила в эту работу. Пока программа разработана на два года. В 2023 году в ней примут участие 23 муниципалитета, в 2024 году – 49 городов и районов. За два года будет отремонтировано 435 километров сетей тепло- и водоснабжения. Объем вложений составит более 5 млрд рублей, - подчеркнула Ирина Голованова.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.