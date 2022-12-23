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Сегодня, 14:43

В Уфе на уборку снега вышли 577 единиц техники

Из-за обильных снегопадов коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в администрации города.

В Уфе на уборку снега вышли 577 единиц техники
В Уфе на уборку снега вышли 577 единиц техники

Сегодня на уборке дорог задействовано 378 единиц техники, из которых 76 единиц привлечено дополнительно, а также 405 дорожных рабочих. За сутки вывезено 10,8 тыс. кубометров снега.

Спецтехника проходит по дорогам колоннами. В первую очередь снег убирают на центральных улицах с большим потоком транспорта, а также пешеходных переходах, остановках и тротуарах. Далее бригады отправляются на второстепенные улицы и в частный сектор.

Во дворах работают 130 единиц техники, 614 дворников и 527 привлеченных сотрудников УЖХ. В частных управляющих компаниях и ТСЖ на уборке придомовых территорий задействовано 69 единиц техники и 322 дворника.

Одновременно идет очистка крыш многоквартирных домов. Сегодня в этих работах участвуют 212 человек и четыре автоподъемника.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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