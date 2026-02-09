Модульные женские консультации Башкирии вызвали интерес у других регионов России

По мнению главы, быстровозводимые модульные конструкции позволяют оперативно обеспечить сельские территории качественной медицинской инфраструктурой. Лечебные учреждения оснащены диагностическим и современным оборудованием экспертного класса. «Насыщенность такая, что некоторые клиники в Уфе позавидуют, — сказал Радий Хабиров. — Это очень важная история, женщины могут приходить в консультации, в спокойной обстановке, там все есть, отдельный вход, не надо толпиться».

Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин добавил к сказанному: «Проект строительства быстровозводимых конструкций мы начали в России первыми. Уже позвонили из Тверской области, просят проект». «Поделитесь, — сказал Радий Хабиров. — Дело хорошее».

Напомним, в Башкирии, запустившей сеть модульных женских консультаций в рамках нацпроекта «Семья», уже открыто четыре консультации — в Салаватском, Балтачевском, Караидельском и Хайбуллинском районах. Запланировано строительство еще семи таких объектов.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.