Здоровье
6 Февраля , 14:54

В Башкирии открылись четыре модульные женские консультации

Модульные женские консультации заработали в Салаватском, Хайбуллинском, Балтачевском и Караидельском районах, рассказал Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

«Мы сегодня в Малоязе в Салаватском районе. Приехали по очень приятному поводу — открыли здесь первую модульную женскую консультацию. Такие же объекты запустили по видеосвязи в Хайбуллинском, Балтачевском и Караидельском районах. Мамочкам в них будет очень комфортно. Есть и диагностика, и лечение, и дневной стационар», — сообщил глава республики.

Объекты возвели в селах Малояз, Старобалтачево, Караидель и Акъяр в рамках национального проекта «Семья». По видеосвязи в церемонии открытия приняла участие заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова.

— Поздравляю жителей республики с этим прекрасным и добрым событием. Это реальный шаг, который сделан для населения в рамках нацпроектов, реализуемых по поручению Президента России Владимира Путина, — отметила Евгения Котова. — Новые комфортные объекты будут способствовать сохранению репродуктивного здоровья сельчан. Желаю, чтобы как можно больше женщин вставали на учет по беременности и рожали здоровых детей, чтобы жителей республики становилось больше.

В планах еще семь таких объектов. А в 11 муниципалитетах женские консультации создали на базе кабинетов акушера-гинеколога.

Фото: минздрав РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
