В Башкирии прошёл юридический форум по вопросам здравоохранения

— Юридическая служба должна работать системно и эффективно — в интересах пациентов и медиков. Профсоюз является нашим надежным партнером: у него есть богатая практика по повышению правовой грамотности медиков и правовому сопровождению учреждений в судах, — отметил, приветствуя участников форума, министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Председатель Совета по правам человека при главе РБ Зульфия Гайсина отметила, что и медики, и пациенты еще недостаточно информированы о своих правах, совместная работа юристов медицинских учреждений и правовой службы профсоюза способна значительно усилить защищенность медиков.

Председатель республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин представил результаты работы юристов профсоюза за последние пять лет. Восстановлено 705 лет пенсионного стажа медицинским работникам; 450 спорных ситуаций с пациентами урегулировано в досудебном порядке; рассмотрено 181 гражданское дело, при этом суммы требований пациентов снижены в 10 раз; оказана поддержка 252 медикам по 65 уголовным делам. Выездные семинары юристов помогают медикам правильно действовать в спорных ситуациях и предотвращать большинство конфликтов на раннем этапе.

Специалисты Республиканского клинического психотерапевтического центра Елена Карпова и Надежда Пермякова рассказали о психологических аспектах взаимодействия с пациентами и их родственниками. Они отметили, что при своевременном информировании и корректной коммуникации количество судебных споров можно существенно сократить.

Юристы получили награды, благодарности и почетные грамоты Министерства здравоохранения РБ и Республиканского профсоюза за вклад в развитие правовой службы и защиту прав работников здравоохранения.

Фото предоставлено Республиканским профсоюзом работников здравоохранения