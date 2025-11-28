-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
28 Ноября , 16:13

В Минздраве Башкирии напомнили, кому нельзя прививаться от гриппа

Главный врач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Айгуль Галиева рассказала о категориях людей, которым стоит воздержаться от прививки против гриппа.

В Минздраве Башкирии напомнили, кому нельзя прививаться от гриппа
В Минздраве Башкирии напомнили, кому нельзя прививаться от гриппа

Во-первых, это люди с аллергией на куриный белок, так как вакцины от гриппа изготавливают на основе куриных эмбрионов.

Во-вторых, тем, у кого была тяжелая реакция на вакцину в прошлом, вакцинация может быть противопоказана.

Прививку также не делают при острой стадии заболевания или при обострении хронического заболевания. При наличии повышенной температуры тела вакцинация откладывается на 2-3 недели, так как реакция организма может быть непредсказуемой.

Если у пациента есть противопоказания к вакцинации, то, чтобы его обезопасить, следует сделать прививку всем в его окружении,

Окончательное решение о необходимости вакцинации принимает врач. Перед прививкой необходимо пройти осмотр у участкового терапевта или педиатра, специалист оценит ваше состояние и возможные риски.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru