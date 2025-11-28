В Минздраве Башкирии напомнили, кому нельзя прививаться от гриппа

Во-первых, это люди с аллергией на куриный белок, так как вакцины от гриппа изготавливают на основе куриных эмбрионов.

Во-вторых, тем, у кого была тяжелая реакция на вакцину в прошлом, вакцинация может быть противопоказана.

Прививку также не делают при острой стадии заболевания или при обострении хронического заболевания. При наличии повышенной температуры тела вакцинация откладывается на 2-3 недели, так как реакция организма может быть непредсказуемой.

Если у пациента есть противопоказания к вакцинации, то, чтобы его обезопасить, следует сделать прививку всем в его окружении,

Окончательное решение о необходимости вакцинации принимает врач. Перед прививкой необходимо пройти осмотр у участкового терапевта или педиатра, специалист оценит ваше состояние и возможные риски.

