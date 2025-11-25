Медики Башкирии переизбрали председателя профсоюзной организации

В рядах башкирской профсоюзной организации почти 100 тысяч членов, а уровень членства достиг 80,1 процентов — это один из самых высоких показателей в России.

На конференции представлен развернутый отчет за 2019–2025 годы. За этот период специалисты профсоюза провели более 32 тысяч консультаций, рассмотрели около двух тысяч письменных обращений и провели свыше 150 комплексных проверок условий труда. Экономический эффект от юридической поддержки превысил 500 миллионов рублей. Благодаря работе профсоюза медработникам восстановили более чем на 823 миллиона рублей социальных выплат и льгот, а сопровождение спецоценки условий труда позволило обеспечить льготами свыше 58 тысяч работников по всей республике.

За отчетный период профсоюз стал для медицинского сообщества республики серьезной опорой — и в период пандемии, и в условиях СВО, и в ежедневной работе. Профсоюз не только отстаивал интересы людей, но и предлагал решения, которые позже становились федеральными практиками.

— Опыт башкирских коллег сегодня буквально разбирают на цитаты по всей стране — от правозащитной работы до социального партнерства и проектов с молодежью. Многие механизмы, которые впервые появились здесь, уже стали общеотраслевыми стандартами, — отметила секретарь ЦК Профсоюза Ольга Жанкевич.

Башкортостан одним из первых в стране внедрил инновации — речь идет о системе открытой отчетности первичек, грантовой поддержке инициатив, «правовой школе», проектах по поддержке молодых специалистов, новых форматах взаимодействия с администрациями медорганизаций, развитии корпоративной культуры и командообразования.

Информационная активность организации выросла до рекордных масштабов. Более пяти тысяч публикаций, десятки телесюжетов, рубрики, которые стали узнаваемыми и в республике, и за ее пределами. Суммарная аудитория в социальных сетях превысила 55 тысяч человек, а специальные проекты позволили рассказать о работе профсоюза миллионам жителей региона.

— Мы сделали очень многое, но предстоит еще больше — есть куда расти в плане организационного укрепления, большие планы на развитие молодежного актива профсоюза, которым нужны новые формы мотивации и вовлечения. Спасибо за доверие, — вместе мы сможем больше, — сказал Рауль Халфин.

Социальные партнеры и профсоюзные активисты были отмечены различными наградами Профсоюза работников здравоохранения России и Башкортостана. А также прошел тренинг по личному бренду, который провела Ольга Жанкевич.

Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ