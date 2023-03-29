В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы

Выступая с отчетом о работе правительства в Госсобрании – Курултае РБ, Андрей Назаров сообщил, что в республике за три года введены в эксплуатацию 258 ФАПов и врачебных амбулаторий. За последний год установлено 55 быстровозводимых модульных ФАПов. В общей сложности они обслуживают более 150 тысяч человек.

«Сейчас у нас две тысячи ФАПов. Это одна из самых крупных сетей в нашей стране. В этом году мы обеспечим практические все ФАПы доступом к телемедицинским консультациям, возможностью открывать электронные больничные листы и выписывать рецепты», – отметил премьер.

Фото Альберт ЗАГИРОВ.