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Вчера, 15:16

В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы

В 2023 году все ФАПы республики будут обеспечены доступом к телемедицинским консультациям, возможностью открывать электронные больничные листы и выписывать рецепты, сообщил премьер-министр правительства Андрей Назаров.

В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы
В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы

Выступая с отчетом о работе правительства в Госсобрании – Курултае РБ,  Андрей Назаров сообщил, что в республике за три года введены в эксплуатацию 258 ФАПов и врачебных амбулаторий. За последний год установлено 55 быстровозводимых модульных ФАПов. В общей сложности они обслуживают более 150 тысяч человек.

«Сейчас у нас две тысячи ФАПов. Это одна из самых крупных сетей в нашей стране. В этом году мы обеспечим практические все ФАПы доступом к телемедицинским консультациям, возможностью открывать электронные больничные листы и выписывать рецепты», – отметил премьер.

Фото Альберт ЗАГИРОВ.

В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы
В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы
В Башкирии все ФАПы смогут открывать электронные больничные листы
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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