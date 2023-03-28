В Башкирии зарегистрированы первые пострадавшие от укусов клещей

Начавшийся сезон активности клещей объясняют приходом ранней весны.

В санитарном ведомстве просят жителей республики соблюдать элементарные правила безопасности при посещении парковых и лесных территорий, где находятся клещи, разносящие опасные инфекции – энцефалит и боррелиоз. А именно, одеваться в максимально закрытую одежду с плотными манжетами и длинными рукавами, на голове должна быть шапка или платок, использовать акарицидные и реппелентные средства защиты от клещей. После прогулок осматривать одежду, кожу и собак на наличие клещей.

В этом году обработка парков скверов, мест массового посещения людей планируется в апреле-мае на более четырех тысячах гектаров.

Напомним, 42 района Башкирии названы эндемичными по клещевому энцефалиту.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.