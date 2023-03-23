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42 района Башкирии вошли в список самых неблагополучных по клещевому энцефалиту

Из 68 административных районов республики 42 вошли в перечень эндемичных территорий по клещевому энцефалиту, представленный Роспотребнадзором РФ.

42 района Башкирии вошли в список самых неблагополучных по клещевому энцефалиту
42 района Башкирии вошли в список самых неблагополучных по клещевому энцефалиту

Кроме Башкирии, высок риск заболеть клещевым энцефалитом, к примеру, в Пермском крае, республике Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Свердовской и Тюменской областях, в Красноярском крае.

Роспотребнадзор по Башкирии напоминает, что самой надежной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита являются прививки.

По данным ведомства, в эпидемический сезон 2022 года в Башкирии 10 357 человек пострадали от укусов клещей, 3 665 из них - дети.  Было зарегистрировано 28 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 31 случай боррелиозом.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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