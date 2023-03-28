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Вчера, 15:10

В Башкирии выросло финансирование программы развития здравоохранения

В этом году на 7% увеличено финансирование госпрограммы, направленной на развитие здравоохранения республики. Об этом сообщила сегодня, 28 марта, пресс-служба правительства Башкирии.

В Башкирии выросло финансирование программы развития здравоохранения
В Башкирии выросло финансирование программы развития здравоохранения

- Мы внесли изменения в действующие мероприятия, сформировали новые направления, продолжаем укреплять материально-техническую базу лечебно-профилактических учреждений, - сказал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. – Привлекаем медицинские кадры. Подключаем фельдшерско-акушерские пункты к Интернету. Оснащаем их автоматизированными рабочими местами с доступом к государственной информационной системе.

Министр здравоохранения республики рассказал подробнее об изменениях. К примеру, о том, что госпрограмма дополнена новыми мероприятиями. В их числе заготовка крови и передача ее на производство лекарств, освидетельствование граждан на алкогольное опьянение, оснащение изделиями медорганизаций, оказывающих медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение отдельных категорий граждан, предоставление компенсационных выплат врачам, принятым на работу в медорганизации с численностью прикрепленных застрахованных лиц менее 25 тыс. человек.

Так, в этом году общее число граждан, получивших санаторно-курортные услуги, составит 1787 человек. С этого года 50 врачей будут получать по одному миллиону рублей ежегодно в течение трех лет. Для производства лекарств заготовят тысячу литров крови.

В данный момент проект постановления находится на рассмотрении и согласовании в администрации главы республики.

Андрей Назаров попросил до 20 апреля провести мониторинг на наличие лицензий в медорганизациях для проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Основные цели данной госпрограммы - обеспечить устойчивый естественный рост численности населения, повысить ожидаемую продолжительность жизни, снизить уровень смертности и инвалидизации.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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