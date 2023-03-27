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Вчера, 17:26

В Башкирии снизился уровень заболеваемости «ковидом»

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании правительства сегодня, 27 марта, сообщил, что коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,9, в России — 1,1. За последние семь дней количество выявленных случаев заболевания СОVID-19 составило 1 084, что на 21 процент ниже, чем за предыдущую неделю.

В Башкирии снизился уровень заболеваемости «ковидом»
В Башкирии снизился уровень заболеваемости «ковидом»

Министр доложил, что в инфекционных госпиталях развёрнуто 330 коек, свободный коечный фонд составляет 24 процента. Глава Башкортостана Радий Хабиров тут же поинтересовался, как используется коечный резерв и освободившиеся в результате смягчения обстановки палаты.

«В Стерлитамаке, Сибае заметно снижение количества пациентов инфекционных госпиталей. Может, есть смысл перевести медучреждения в плоскость работы многопрофильных больниц?» — спросил глава Башкирии у Айрата Рахматуллина.

«Да, такая стратегия есть. Сегодня в Сибае госпиталь используется для лечения и других инфекций. Это и геморрагическая лихорадка, и пневмония, и детские инфекции», — ответил министр.

Радий Хабиров подчеркнул, что лечебное учреждение должно использоваться в более широком диапазоне, эффективно. В том же Стерлитамаке госпиталь используется и как родильное отделение, и как хирургия.

«Не давайте медучреждениям стоять. Койки должны работать», — напомнил Радий Хабиров.

Фото из открытых источников.

В Башкирии снизился уровень заболеваемости «ковидом»
В Башкирии снизился уровень заболеваемости «ковидом»
В Башкирии снизился уровень заболеваемости «ковидом»
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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