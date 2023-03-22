+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 15:15

С начала года в Башкирии закуплено лекарств на 3,5 млрд рублей

В правительстве РБ сегодня, 22 марта, обсудили обеспечение республики лекарственными препаратами.

С начала года в Башкирии закуплено лекарств на 3,5 млрд рублей
С начала года в Башкирии закуплено лекарств на 3,5 млрд рублей

По данным координационного центра правительства России, в Башкирии в обороте находится более 18 млн упаковок лекарственных препаратов, из них 3 млн - в медицинских организациях, остальное в аптечной сети.

«Мы постоянно мониторим наличие в регионе лекарственных препаратов и обеспечение ими жителей республики», - сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

На совещании прозвучало, что за январь-февраль этого года подведомственные медицинские организации минздрава республики разместили 1 085 закупок лекарственных препаратов на общую сумму более 3,5 млрд рублей. 

Андрей Назаров поручил ведомству разработать дорожную карту по обеспечению закупки лекарственных препаратов с учетом наличия отдельных лекарственных форм и дозировок, в том числе в рамках организации льготного лекарственного обеспечения.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика