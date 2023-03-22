С начала года в Башкирии закуплено лекарств на 3,5 млрд рублей

По данным координационного центра правительства России, в Башкирии в обороте находится более 18 млн упаковок лекарственных препаратов, из них 3 млн - в медицинских организациях, остальное в аптечной сети.

«Мы постоянно мониторим наличие в регионе лекарственных препаратов и обеспечение ими жителей республики», - сообщил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

На совещании прозвучало, что за январь-февраль этого года подведомственные медицинские организации минздрава республики разместили 1 085 закупок лекарственных препаратов на общую сумму более 3,5 млрд рублей.

Андрей Назаров поручил ведомству разработать дорожную карту по обеспечению закупки лекарственных препаратов с учетом наличия отдельных лекарственных форм и дозировок, в том числе в рамках организации льготного лекарственного обеспечения.

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