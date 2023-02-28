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Сегодня, 12:06

В Башкирии медики удалили у младенца шестой палец

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что врачи больницы скорой медицинской помощи прооперировали 10-месячного ребенка, родившегося  с шестью пальцами.

В Башкирии медики удалили у младенца шестой палец
В Башкирии медики удалили у младенца шестой палец

Во время беременности родители ребенка знали, что он развивается с генетической аномалией. Это выяснилось во время скрининга на 22 неделе. После рождения, когда мальчику исполнилось 2 месяца, диагноз подтвердился рентгеном. Было рекомендовано оперативное лечение ближе к году.

И вот в 10 месяцев под общим обезболиванием малышу удалили рудиментарный шестой палец. Операция прошла без осложнений, рана зажила. Маленький пациент может свободно двигать пальчиками.

Минздрав утверждает, что такие случаи встречаются довольно часто – 1 на 2000 новорожденных. Только в больнице скорой медицинской помощи проводят по 12-15 таких операций ежегодно.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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