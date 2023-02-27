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Вчера, 14:46

В Башкирии 296 человек заразились «ковидом»

В Башкирии продолжает расти заболеваемость COVID-19. За последнюю неделю количество выявленных случаев составило 2 060, что на 16 процентов больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщил сегодня, 27 февраля, на оперативном совещании правительства и. о. министра здравоохранения Азат Рахматуллин. 

В Башкирии 296 человек заразились «ковидом»
В Башкирии 296 человек заразились «ковидом»

За сутки прирост составил 296 человек. На пять человек больше – от ковида излечились – выписан 301 человек. К счастью, никто от опасной инфекции и ее осложнений за минувшие сутки не умер.

В стационарах сейчас лечатся 156 пациентов, подавляющее большинство из них – люди пожилые. Амбулаторно лечатся более 2 тысяч человек, свыше 600 из которых — пациенты старше 60 лет, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

В инфекционных госпиталях республики для лечения коронавируса развёрнуто 340 коек. Свободный коечный фонд составляет 33 процента.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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