Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске

Жители Бирска смогли пройти ЭКГ, УЗИ, сделать экспресс-исследования, сдать анализы крови, проверить зрение и слух. Пациентов приняли узкие специалисты – эндокринолог, уролог, гастроэнтеролог и гематолог.

- Передвижной комплекс полностью укомплектован необходимым медицинским оборудованием и мебелью для проведения диспансеризации населения, - прокомментировал главный врач Мурад Авзалов. – Здесь можно сдать анализы и получить результаты, поскольку в комплекс встроена лаборатория. Это очень удобно для сельских жителей. Даже в самых отдаленных населенных пунктах появилась возможность пройти обследование и получить консультацию узких специалистов.

Напомним, работу передвижного медкомплекса в райбольницах в февральские праздники анонсировал глава республики Радий Хабиров.

Фото пресс-службы минздрава РБ.