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Вчера, 19:49

Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске

Медицинский передвижной комплекс республиканской клинической больницы два дня принимал пациентов Бирской ЦРБ. Об этом сообщила сегодня, 24 февраля, пресс-служба минздрава Башкирии.

Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске
Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске

Жители Бирска смогли пройти ЭКГ, УЗИ, сделать экспресс-исследования, сдать анализы крови, проверить зрение и слух. Пациентов приняли узкие специалисты – эндокринолог, уролог, гастроэнтеролог и гематолог.
- Передвижной комплекс полностью укомплектован необходимым медицинским оборудованием и мебелью для проведения диспансеризации населения, - прокомментировал главный врач Мурад Авзалов. – Здесь можно сдать анализы и получить результаты, поскольку в комплекс встроена лаборатория. Это очень удобно для сельских жителей. Даже в самых отдаленных населенных пунктах появилась возможность пройти обследование и получить консультацию узких специалистов.

Напомним, работу передвижного медкомплекса в райбольницах в февральские праздники анонсировал глава республики Радий Хабиров.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске
Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске
Передвижной комплекс РКБ имени Куватова принял пациентов в Бирске
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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