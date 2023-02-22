В праздничные дни по районам Башкирии будет курсировать передвижной медкомплекс

В состав выездной бригады вошли эндокринолог, сердечно-сосудистый хирург, гематолог, уролог, нефролог, гастроэнтеролог.
На этой неделе они посетят Бирский, Мишкинский и Аскинский районы. Записаться к специалистам можно через свою ЦРБ.
«Это хорошая практика – жители даже самых отдаленных населенных пунктов на базе своей районной больницы смогут пройти обследования, получить консультацию узких специалистов», - прокомментировал глава республики.
Медики будут принимать по следующему графику:
23 февраля Бирская ЦРБ – эндокринолог, гематолог, гастроэнтеролог, уролог;
24 февраля Бирская ЦРБ – эндокринолог, ревматолог, нефролог, сердечно-сосудистый хирург;
25 февраля Мишкинская ЦРБ – ревматолог, сердечно-сосудистый хирург, гастроэнтеролог, уролог;
26 февраля Аскинская ЦРБ – эндокринолог, ревматолог, гастроэнтеролог, невролог.
Фото со страницы главы РБ в ВКонтакте.