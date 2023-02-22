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Сегодня, 10:41

В праздничные дни по районам Башкирии будет курсировать передвижной медкомплекс

На своих страницах в соцсетях Радий Хабиров анонсировал отправку в районы республики передвижного комплекса РКБ им. Куватова.

В праздничные дни по районам Башкирии будет курсировать передвижной медкомплекс
В праздничные дни по районам Башкирии будет курсировать передвижной медкомплекс

В состав выездной бригады вошли эндокринолог, сердечно-сосудистый хирург, гематолог, уролог, нефролог, гастроэнтеролог.

На этой неделе они посетят Бирский, Мишкинский и Аскинский районы. Записаться к специалистам можно через свою ЦРБ.

«Это хорошая практика – жители даже самых отдаленных населенных пунктов на базе своей районной больницы смогут пройти обследования, получить консультацию узких специалистов», - прокомментировал глава республики.

Медики будут принимать по следующему графику:

23 февраля Бирская ЦРБ – эндокринолог, гематолог, гастроэнтеролог, уролог;

24 февраля Бирская ЦРБ – эндокринолог, ревматолог, нефролог, сердечно-сосудистый хирург;

25 февраля Мишкинская ЦРБ – ревматолог, сердечно-сосудистый хирург, гастроэнтеролог, уролог;

26 февраля Аскинская ЦРБ – эндокринолог, ревматолог, гастроэнтеролог, невролог.

Фото со страницы главы РБ в ВКонтакте. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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