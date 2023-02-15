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В Башкирии работников с признаками профзаболеваний отправят на реабилитацию на 18 дней

Пилотный проект по предупреждению профзаболеваний в отдельных видах экономической деятельности стартует 1 марта, сообщили в Гострудинспекции в РБ.

В Башкирии работников с признаками профзаболеваний отправят на реабилитацию на 18 дней
В Башкирии работников с признаками профзаболеваний отправят на реабилитацию на 18 дней

Участниками проекта станут работники, у которых во время медосмотра выявлены ранние признаки воздействия вредных или опасных производственных факторов. Здоровье они будут восстанавливать в реабилитационных центрах Фонда пенсионного и социального страхования в течение 18 дней.  

Перечень предприятий определит Социальный фонд по согласованию с минтрансом, минпромторгом и минэнерго РФ. До 15 апреля работодатели должны представить в фонд списки сотрудников, которым рекомендована профилактика.

Фонд возьмет на себя расходы на лечение, предоставление работнику дополнительного отпуска, проезд, медосмотр по результатам профилактики.

Пилотный проект продлится до конца 2023 года.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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