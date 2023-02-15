Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в февральские праздники

Накануне праздника Дня защитника Отечества, в среду, 22 февраля, рабочий день в поликлиниках будет сокращен на один час.

В четверг, 23 февраля, пятницу 24-е, субботу 25-е и воскресенье 26 число они будут работать по графику праздничного дня – с 8 утра до 17.00. Неотложные вызовы будут принимать до 16.00.

В эти же часы в поликлиниках городов и районных больниц будет проводиться вакцинация от коронавирусной инфекции. В ФАПах, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах вакцинация пройдет по графику, который утвердил главврач медорганизации, куда они относятся.

С 23 по 26 февраля продолжится проведение профилактических медосмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной после перенесенного ковида.

Если в праздники заболит зуб, жители Уфы и Стерлитамака смогут обратиться в республиканскую, городские взрослые и детские стоматполиклиники с 23 по 26 февраля. В Уфе республиканская стоматполиклиника, детская № 3, взрослые № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 будут работать с 9.00 до 16.00. Стоматологическая поликлиника Стерлитамака на два часа больше - с 8.00 до 17.00.

Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника № 7 в Уфе будут работать круглосуточно.

Аптеки ГУП «Башфармация» будут работать с 10.00.

Фото пресс-службы минздрава РБ.