-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Здоровье
Сегодня, 10:07

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в февральские праздники

Обычные и стоматологические поликлиники окажут помощь жителям республики в четырехдневные выходные в феврале. Об этом пресс-служба министерства сообщила вчера, 14 февраля.

Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в февральские праздники
Минздрав Башкирии опубликовал график работы поликлиник в февральские праздники

Накануне праздника Дня защитника Отечества, в среду, 22 февраля, рабочий день в поликлиниках будет сокращен на один час.

В четверг, 23 февраля, пятницу 24-е, субботу 25-е и воскресенье 26 число они будут работать по графику праздничного дня – с 8 утра до 17.00. Неотложные вызовы будут принимать до 16.00.

В эти же часы в поликлиниках городов и районных больниц будет проводиться вакцинация от коронавирусной инфекции. В ФАПах, сельских врачебных амбулаториях и участковых больницах вакцинация пройдет по графику, который утвердил главврач медорганизации, куда они относятся.  

С 23 по 26 февраля продолжится проведение профилактических медосмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе углубленной после перенесенного ковида.

Если в праздники заболит зуб, жители Уфы и Стерлитамака смогут обратиться в республиканскую, городские взрослые и детские стоматполиклиники с 23 по 26 февраля. В Уфе республиканская стоматполиклиника, детская № 3, взрослые № 4, № 5, № 6, № 8, № 9 будут работать с 9.00 до 16.00. Стоматологическая поликлиника Стерлитамака на два часа больше - с 8.00 до 17.00.

Стоматологическая поликлиника № 2 и детская стоматологическая поликлиника № 7 в Уфе будут работать круглосуточно.

Аптеки ГУП «Башфармация» будут работать с 10.00.

Фото пресс-службы минздрава РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика