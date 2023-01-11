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Сегодня, 15:08

В Башкирии смертность населения снизилась на 28 процентов

В правительстве Башкирии подвели предварительные итоги 2022 года в сфере здравоохранения.

В Башкирии смертность населения снизилась на 28 процентов
В Башкирии смертность населения снизилась на 28 процентов

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, за прошлый год в республике заработали две новые поликлиники - в Бирске и Чекмагуше - и восемь капитальных ФАПов; 55 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, были заменены на модульные конструкции; а в 33 медорганизациях завершили капремонт. В 2023 году будут достроены поликлиника в Баймаке, хирургический корпус республиканского кардиоцентра, поликлиника РКБ им. Куватова и Центр онкогематологии РДКБ. После этого укомплектуют штат медучреждений.

Как подчеркнула зампредседателя премьер-министра правительства РБ - министр финансов РБ Лира Игтисамова, в Башкирии в прошлом году смертность населения в целом снизилась на 28,3 процента, а младенческая смертность - на 27,3 процента. В свою очередь, премьер-министра правительства Андрей Назаров поручил реализовать весь комплекс мер для того, чтобы к концу 2023 года средняя продолжительность жизни в республике составила 72,06 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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