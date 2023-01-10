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В кардиоцентре Башкирии сделали пять операций по пересадке сердца

Высокотехнологичная операция – трансплантация сердца - проводится в республике четыре года в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». О ней сообщил сегодня, 10 января, на оперативном совещании правительства Башкирии глава минздрава Айрат Рахматуллин.

В кардиоцентре Башкирии сделали пять операций по пересадке сердца
В кардиоцентре Башкирии сделали пять операций по пересадке сердца

- В прошлом, 2022 году, кардиохирурги выполнили пять высокотехнологичных операций по трансплантации сердца, - сказал министр. – В этом году планируется выполнить столько же. Всего с начала реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями – за четыре года, специалисты республиканского кардиологического центра таким образом спасли жизни 21 пациенту.

Айрат Рахматуллин также сообщил, что в регионе оказываются все виды специализированной высокотехнологичной помощи кардиопациентам.

- В 2022 году мы провели 26 627 операций и хирургических методов диагностики на сердце и сосудах, - добавил он. - Растет количество ангиопластик коронарных артерий, в том числе при остром коронарном синдроме. Ежегодно проводится более 1 700 операций при нарушениях ритма сердца. 

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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