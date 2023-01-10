В Башкирии нет очередей на ангиографию

Глава минздрава сообщил, что за 11 месяцев прошедшего, 2022 года, достигнут основной показатель программы – смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний составила 467 на 100 тысяч населения. План к 2024 году – 486 на 100 тысяч населения. Айрат Рахматуллин рассказал, что на новейшее специализированное оборудование в 2022 году выделено 820 миллионов рублей, из них 47,7 млн. – из республиканского бюджета. За этот период введено в эксплуатацию 112 единиц медоборудования, среди них пять ангиографических установок.

- На 2023 год запланирована установка еще одного ангиографа в селе Месягутово, - подчеркнул Айрат Рахматуллин. - Конкурсные процедуры проведены, планируется начать ремонтные работы. Теперь более 94% взрослого населения в первые два часа могут получить экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь при инфаркте миокарда. Так, среднее время ожидания проведения чрескожного коронарного вмешательства за три года в республике сократилось почти на 30 минут, что повлияло на снижение летальности при инфаркте миокарда.

Глава республики уточнил у министра, сколько времени больной ждет направления на плановую ангиографию.

- Срок ожидания практически отсутствует, - заверил министр здравоохранения.

Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин подтвердил, что при остром инфаркте срок ожидания обследования сократился со 130 минут до 90 минут.

- Мы с Максимом Васильевичем (Забелиным – ред.) этот проект начинали, но завершенного контура нет, - отметил глава Башкирии Радий Хабиров. - Мы покупаем дорогущую технику. Ангиографы, например. Раньше один был на всю республику и то, наверное, хромал. А сейчас они есть в пяти городах. Есть КТ, МРТ. Мы видели, как в других странах это работает. Они должны постоянно работать, и в обычные, и в праздничные, выходные дни, чтобы окупать себя, как самолет должен постоянно летать. У вас должна быть единая система, я пытался добиться, чтобы она была налажена. На компьютере должен быть «звонок», что место освободилось, и человека, например, из Месягутово сразу туда на обследование отправили.

Фото пресс-службы минздрава РБ.