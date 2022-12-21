В Башкирии сельским врачам выплатят по три миллиона рублей

Проект минздрава республики поддержал глава РБ Радий Хабиров.

- Эти меры поддержки направлены на то, чтобы врачи – узкие специалисты могли приобрести дом и остаться работать в сельской местности, - отметила Лира Игтисамова.

- Теперь мы сможем привлекать специалистов денежной компенсацией, - сказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. – После заключения договора врач в течение трех лет будет получать по миллиону рублей в год. При этом должны отработать на селе не меньше пяти лет. Для отрасли здравоохранения это очень существенная поддержка, ведь на селе медицинских кадров не хватает, особенно узких специалистов. Продолжаем работать в этом направлении.

Другая востребованная мера – привлечение специалистов по программе «Земский доктор». Средства на выплаты врачам выделяются из федерального и регионального бюджетов. Так, в бюджете республики на будущий год на эти цели заложено 230,5 миллиона рублей.

Напомним, брифинг был посвящен бюджету Республики Башкортостан на 2023 год. Он принят Госсобранием РБ 15 декабря.

Фото из открытых источников.