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На лекарства льготникам в Башкирии в 2023 году направят свыше 5 миллиардов

Свыше пяти миллиардов рублей (из федерального и регионального бюджетов) в будущем году будет направлено на лекарственное обеспечение жителей Башкирии. Об этом сообщила на брифинге на БСТ вчера, 20 декабря, вице-премьер правительства – министр финансов республики Лира Игтисамова.

На лекарства льготникам в Башкирии в 2023 году направят свыше 5 миллиардов
На лекарства льготникам в Башкирии в 2023 году направят свыше 5 миллиардов

- Мы не снижаем, а даже немного увеличиваем расходы, которые пойдут на лекарственное обеспечение наших граждан, - сказала Лира Игтисамова. – Например, на дорогостоящие препараты для людей, страдающих тяжелыми, орфанными заболеваниями, ежегодно направляем более полумиллиарда рублей. По мере исполнения бюджета, возможно, перераспределим средства. Все будет зависеть от потребностей. Ведь у нас много льготников. И ,к сожалению, потребность в льготном медицинском обеспечении с каждым годом растет.

На брифинге жители республики поинтересовались, как будут поддерживать больных сахарным диабетом. И получили ответ: дополнительно для мониторинга уровня глюкозы в крови из республиканского бюджета выделено 100 миллионов рублей. Поскольку это социально значимое заболевание, пациентов с диабетом выявляется много. В том числе и детей.

- Мы создали Центр эндокринологии на базе республиканской детской клинической больницы, где ведем мониторинг детей с сахарным диабетом первого типа и регистр пациентов, которым требуется непрерывный мониторинг глюкозы в крови, - сказал министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин. – Мы все делаем для того, чтобы вовремя обеспечить их жизненно важными лекарственными препаратами и расходными материалами.

Фото из открытых источников.

 

 

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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