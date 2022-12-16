Больницам Башкирии передали 18 автомобилей скорой помощи

Машины приобретены на средства федерального бюджета. Каждая из них оснащена дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ и другими устройствами, необходимыми для спасения жизни в экстренных случаях.

Всего с 2019 года больницы республики получили 169 автомобилей скорой помощи, еще 178 машин приобрели для работы в поликлиниках.

— Коронавирус отступил, но нагрузка на наших медиков остается высокой, особенно в период сезонной эпидемии. Обновление автопарка медучреждений — очень важная работа, обязательно будем ее продолжать, — пишет Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.