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Вчера, 16:23

Больницам Башкирии передали 18 автомобилей скорой помощи

Две из них останутся в Уфе, на станции скорой медицинской помощи и в центре медицины катастроф, остальные будут работать в районах республики. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров на своих страницах в социальных сетях.

Больницам Башкирии передали 18 автомобилей скорой помощи
Больницам Башкирии передали 18 автомобилей скорой помощи

Машины приобретены на средства федерального бюджета. Каждая из них оснащена дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом ИВЛ и другими устройствами, необходимыми для спасения жизни в экстренных случаях.

Всего с 2019 года больницы республики получили 169 автомобилей скорой помощи, еще 178 машин приобрели для работы в поликлиниках.

— Коронавирус отступил, но нагрузка на наших медиков остается высокой, особенно в период сезонной эпидемии. Обновление автопарка медучреждений — очень важная работа, обязательно будем ее продолжать, — пишет Радий Хабиров.

Фото со страницы Радия Хабирова в соцсетях.

Автор:Евгения АНДРЕЕВА
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