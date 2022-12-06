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Вчера, 18:00

В Башкирии создана единая система скрининга колоректального рака

В ГКБ №13 города Уфы и Республиканском клиническом онкодиспансере во время пресс-тура, организованного Минздравом РБ, журналистам показали работу клинико-диагностических лабораторий и отделения эндоскопической диагностики.

В Башкирии создана единая система скрининга колоректального рака
В Башкирии создана единая система скрининга колоректального рака

— Скрининг колоректального рака в республике состоит из двух этапов. На первом этапе делается анализ на скрытую кровь в кале, этим занимаются восемь клинических лабораторий. При получении положительного результата эти пациенты отправляются на второй этап скрининга — эндоскопическое исследование, в республике 18 медорганизаций, где можно пройти его бесплатно, — рассказал главный внештатный онколог Минздрава РБ Рустем Аюпов.

Специалисты рассказали, как применение современных технологий исследований помогает выявить злокачественные и доброкачественные новообразования на ранних стадиях; как организован скрининг на колоректальный рак и работа с пациентами в республике.

В 2022 году практика Республики Башкортостан «Программа по раннему выявлению злокачественных новообразований прямой и ободочной кишки», размещенная на платформе АСИ «Смартека» объявлена лучшей региональной практикой страны и рекомендована Агентством стратегических инициатив для тиражирования на территории других российских субъектов.

Фото: Жанна Миронова

Автор:Жанна МИРОНОВА
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