В Башкирии создана единая система скрининга колоректального рака

— Скрининг колоректального рака в республике состоит из двух этапов. На первом этапе делается анализ на скрытую кровь в кале, этим занимаются восемь клинических лабораторий. При получении положительного результата эти пациенты отправляются на второй этап скрининга — эндоскопическое исследование, в республике 18 медорганизаций, где можно пройти его бесплатно, — рассказал главный внештатный онколог Минздрава РБ Рустем Аюпов.

Специалисты рассказали, как применение современных технологий исследований помогает выявить злокачественные и доброкачественные новообразования на ранних стадиях; как организован скрининг на колоректальный рак и работа с пациентами в республике.

В 2022 году практика Республики Башкортостан «Программа по раннему выявлению злокачественных новообразований прямой и ободочной кишки», размещенная на платформе АСИ «Смартека» объявлена лучшей региональной практикой страны и рекомендована Агентством стратегических инициатив для тиражирования на территории других российских субъектов.

Фото: Жанна Миронова