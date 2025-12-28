-7 °С
В Башкирии пригородному поезду назначили новую остановку

Пригородному поезду Приютово – Тавтиманово с завтрашнего дня, 29 декабря, назначается дополнительная остановка на остановочном пункте Тауш в Иглинском районе, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Пригородный поезд №7404 будет ежедневно отправляться из Приютово в 08:31, прибывать на остановочный пункт Тауш в 13:09, а в Тавтиманово в 13:42. Время отправления и прибытия указано местное.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
