В Уфу ограничат въезд большегрузов

Ограничение вводится с целью сохранности городских дорог в период весенней распутицы. «При необходимости проехать по Уфе на фуре с грузом, который превышает разрешенную массу, владельцу автомобиля придется заплатить. Сумма зависит от веса перевозимого груза и от протяженности маршрута. Средства, полученные при возмещении вреда дорожному полотну, будут направлены на ремонт городских дорог общего пользования» - отмечают в министерстве.

По всем вопросам для разъяснений следует обращаться в Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, телефон службы: +7 (347)273-39-94.

Фото: пресс-служба Минтранса РБ.