Восточный выезд из Уфы могут запустить уже в конце года

На заседании, которое провёл вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, рассмотрели вопрос опережающего строительства региональных объектов. В том числе, Восточный выезд из Уфы - крупнейший концессионный проект в Приволжском федеральном округе.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика накопила производственные ресурсы для завершения объекта в конце текущего года при условии ускоренного федерального софинансирования.

– Мы можем достроить этот транспортный коридор в конце года, - сообщил глава республики. - Для этого просим перенести часть финансирования с 2025 года на 2023 год. Если получится решить этот вопрос, то в конце года будем готовы запустить Восточный выезд.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков подтвердил, что Башкирия располагает достаточными строительными мощностями для досрочного завершения строительства. В ведомстве рассчитывают, что финансирование опережающих объектов через казначейские кредиты позволит обеспечить ускоренное достижение поставленных задач.

Марат Хуснуллин поручил проработать дополнительные механизмы финансирования масштабных объектов, которые можно сдать раньше, в том числе Восточный выезд из Уфы.

Фото с сайта главы РБ.