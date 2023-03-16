В одном муниципалитете Башкирии построят сразу четыре придорожных объекта

Планами чишминские предприниматели поделились на встрече с бизнес-шерифом и представителями министерства торговли и услуг РБ. Первый объект предполагается построить на федеральной автодороге М5, он будет включать в себя стоянку, автосервис, кафе, автомойку и торговый комплекс. Объем инвестиций составит порядка 52 млн рублей, появится 26 рабочих мест.

Второй проект – строительство придорожного комплекса в д. Кара-Якупово с объемом вложений шесть миллионов рублей.

Еще один инвестор планирует строительство двух объектов придорожного сервиса на территории района. Объекты будут состоять из гостиницы, пункта питания, автосервиса и автозаправочной станции. Инвестор планирует вложить до 50 млн рублей.

Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев на встрече напомнил, что инвестпроекты по строительству (модернизации) объектов придорожного сервиса инвестиций могут войти в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ. Такое возможно при определенном объеме инвестиций: от 50 млн рублей — для проектов, планируемых к реализации вдоль федеральных автодорог; от 20 млн рублей — для проектов вдоль дорог регионального, межмуниципального и местного значений; от 10 млн рублей — для инвестпроектов, реализуемых на территориях районов севера-востока республики и Зауралья, а также на территориях геопарков «Янган-Тау» и «Торатау».

В настоящее время в проработке у минторговли республики находятся инициативы 95 инвесторов с заявленным общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей.

Премьер-министр республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях отметил, что чишминские инвесторы намерены вложить в строительство придорожных объектов более 100 млн рублей.

«Напомню, что вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко во время своего недавнего визита в республику отметил наш опыт развития придорожного сервиса как очень успешный, - написал Андрей Назаров. - Нашу программу в этой сфере масштабируют на всю страну».

Премьер также акцентировал, что сейчас в регионе работают уже более 1100 придорожных комплексов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.