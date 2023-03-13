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Закрыта переправа через Белую у Бирска

Сегодня, 13 марта, с 14 часов закрыто движение по ледовой переправе через реку Белая в городе Бирск Республики Башкортостан.

Закрыта переправа через Белую у Бирска
Закрыта переправа через Белую у Бирска

Переправа закрыта в связи с наступлением устойчивых положительных температур и уменьшением толщины льда, пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

«Чрезвычайщики» просят автомобилистов заранее продумать маршрут движения и не допускать выезда на лед вопреки запрещающим знакам.

Кстати, в Башкирии остаются действующими еще две ледовые переправы: через реку Белую в селе Староянзигитово Краснокамского района и через реку Кама в Краснокамском районе.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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