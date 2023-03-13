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В Башкирии пассажиры 60+ получат в мае скидку на билеты в поездах

Все пассажиры в возрасте от 60 лет могут совершать поездки в купейных вагонах со скидкой 15 процентов и в майские праздники, сообщает пресс-служба КбшЖД.

В Башкирии пассажиры 60+ получат в мае скидку на билеты в поездах
В Башкирии пассажиры 60+ получат в мае скидку на билеты в поездах

Оформить проездные документы можно вплоть до дня отправления. Ранее приобрести билет по тарифу «Для пассажиров 60+» на праздничные дни мая было нельзя, и купить их можно было не позднее, чем за 7 дней до даты поездки.

Напомним, о скидках на билеты в поездах дальнего следования для пассажиров в возрасте от 60 лет на 2023 год РЖД объявило в декабре. Тарифный план «Для пассажиров 60+» планировался практически на весь 2023 год за исключением некоторых периодов. И эти периоды приходились на праздники. Теперь майские выходные из них исключены.

Для оформления льготных проездных документов пассажирам нужен паспорт, при оформлении электронного билета на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» его стоимость снизится автоматически после ввода даты рождения.

Также отмечается, что для пассажиров от 60 лет, путешествующих на скоростных поездах «Сапсан» и некоторых «Ласточках», действует постоянная скидка в размере 30 процентов по тарифному плану Senior.

Фото: пресс-служба КбшЖД.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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