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Сегодня, 09:17

В Башкирии произошло ещё одно ДТП с автобусом «Башавтотранса». Тридцать человек оказались в кювете

Сообщение об аварии поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сегодня, 10 марта, в 7 часов 10 минут.

пресс-служба ГИБДД РБ
Фото:пресс-служба ГИБДД РБ

В пяти километрах от башкирского города Янаул на автодороге регионального значения «Янаул – Уфа» в кювет съехал и опрокинулся рейсовый пассажирский автобус «Скания». Автобус следовал в Уфу, он принадлежит «Башавтотрансу».

В салоне автобуса находились тридцать человек. Они выбрались самостоятельно и на вызванном резервном автобусе убыли на автовокзал Янаула.

Погибших нет, пострадал один человек, его госпитализировали в Янаульскую ЦРБ. К ликвидации аварии привлечено 16 спасателей и пять единиц техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, это уже второе за сутки ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии. Вчера днем в Иглинском районе в ДТП попал автобус с 46 пассажирами – детьми, ехавшими на экскурсию.

Видео:пресс-служба ГИБДД РБ
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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