В Башкирии произошло ещё одно ДТП с автобусом «Башавтотранса». Тридцать человек оказались в кювете

В пяти километрах от башкирского города Янаул на автодороге регионального значения «Янаул – Уфа» в кювет съехал и опрокинулся рейсовый пассажирский автобус «Скания». Автобус следовал в Уфу, он принадлежит «Башавтотрансу».

В салоне автобуса находились тридцать человек. Они выбрались самостоятельно и на вызванном резервном автобусе убыли на автовокзал Янаула.

Погибших нет, пострадал один человек, его госпитализировали в Янаульскую ЦРБ. К ликвидации аварии привлечено 16 спасателей и пять единиц техники, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, это уже второе за сутки ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии. Вчера днем в Иглинском районе в ДТП попал автобус с 46 пассажирами – детьми, ехавшими на экскурсию.