Более 79% дорог в городах Башкирии соответствует норме

По итогам 2022 года 79,4% городских дорог Башкирии признаны соответствующими нормативам. За год доля увеличилась на 8%, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Работа по улучшению качества дорог ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – в 2022 году в республике отремонтировали 177,5 км трасс, а также 8 мостов.

«В 2022 году из федерального бюджета было выделено 14 млрд 189 млн рублей, из них 11 млрд 200 млн рублей – по нацпроекту, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

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