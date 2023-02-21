-5 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Транспорт
Сегодня, 11:32

На Восточном выезде в Уфе выполнили более 60 процентов работ

Строительно-монтажные работы в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта в ПФО идут круглосуточно, сообщил в соцсетях вице-премьер Алан Марзаев.

На Восточном выезде в Уфе выполнили более 60 процентов работ
На Восточном выезде в Уфе выполнили более 60 процентов работ

«Стройка продолжается как в тоннеле, так и на мосту через реку Уфа - осуществляется надвижка пролетного строения. Уже завершены работы по возведению бетонных опор эстакады, выполняется устройство земляного полотна из ПГС. На финишной прямой большой и технологически сложный этап - монтаж постоянных бетонных конструкций в северном тоннеле. Здесь специалисты уже приступили к бетонированию основания под дорожное покрытие и сооружение инженерных сетей. На подходе и южный тоннель», - отметил Алан Марзаев.

В конце марта мост через Уфимку достигнет первой опоры на правом берегу реки. Затем будут демонтированы накаточные пути и произведено синхронное опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Этот процесс продлится около трех месяцев.

«С наступлением положительных температур строители приступят к устройству дорожного покрытия», - также сообщил вице-премьер.

Фото: Алан Марзаев ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика