На Восточном выезде в Уфе выполнили более 60 процентов работ

«Стройка продолжается как в тоннеле, так и на мосту через реку Уфа - осуществляется надвижка пролетного строения. Уже завершены работы по возведению бетонных опор эстакады, выполняется устройство земляного полотна из ПГС. На финишной прямой большой и технологически сложный этап - монтаж постоянных бетонных конструкций в северном тоннеле. Здесь специалисты уже приступили к бетонированию основания под дорожное покрытие и сооружение инженерных сетей. На подходе и южный тоннель», - отметил Алан Марзаев.

В конце марта мост через Уфимку достигнет первой опоры на правом берегу реки. Затем будут демонтированы накаточные пути и произведено синхронное опускание пролетного строения на постоянные опорные части. Этот процесс продлится около трех месяцев.

«С наступлением положительных температур строители приступят к устройству дорожного покрытия», - также сообщил вице-премьер.

Фото: Алан Марзаев ВК.