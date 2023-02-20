Башкирию с Казахстаном свяжет новая железная дорога

Во время визита в Сибай Андрей Назаров рассказал об одном из крупнейших проектов, включенных в Стратегии развития Зауралья до 2030 года. Речь идет о строительстве железнодорожной ветки «Сибай-Подольск-Новорудная» протяженностью около 160 км. Она, по планам, свяжет восточные районы Урала с Казахстаном и другими странами Средней Азией, а также с Китаем. Планируемый грузооборот - до 4 млн тонн ежегодно. Преимущество новой транспортной артерии и в том, что она разгрузит Челябинский железнодорожный узел.

- В марте планируется завершить технико-экономическое обоснование строительства железнодорожных путей, сейчас прорабатывается их трассировка. Проект высокобюджетный, предварительная стоимость — 116 млрд рублей. Поэтому сейчас совместно с компанией «ИнфраВЭБ» работаем над определением финансовой модели, которая позволит воплотить его в жизнь, — сказал Андрей Назаров.

Фото: пресс-служба правительства РБ.