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Башкирию с Казахстаном свяжет новая железная дорога

Новая железнодорожная магистраль свяжет город Сибай в Башкирии и Казахстан. Об этом, по сообщению пресс-службы правительства РБ, заявил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Башкирию с Казахстаном свяжет новая железная дорога
Башкирию с Казахстаном свяжет новая железная дорога

Во время визита в Сибай Андрей Назаров рассказал об одном из крупнейших проектов, включенных в Стратегии развития Зауралья до 2030 года. Речь идет о строительстве железнодорожной ветки «Сибай-Подольск-Новорудная» протяженностью около 160 км. Она, по планам, свяжет восточные районы Урала с Казахстаном и другими странами Средней Азией, а также с Китаем. Планируемый грузооборот - до 4 млн тонн ежегодно. Преимущество новой транспортной артерии и в том, что она разгрузит Челябинский железнодорожный узел.

- В марте планируется завершить технико-экономическое обоснование строительства железнодорожных путей, сейчас прорабатывается их трассировка. Проект высокобюджетный, предварительная стоимость — 116 млрд рублей. Поэтому сейчас совместно с компанией «ИнфраВЭБ» работаем над определением финансовой модели, которая позволит воплотить его в жизнь, — сказал Андрей Назаров.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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