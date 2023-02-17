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Вчера, 13:04

В ЦУР Башкортостана рассказали об изменениях в Правилах дорожного движения

С первого марта 2023 года в ПДД внесут ряд изменений, о них рассказал в прямом эфире ЦУР на канале БСТ старший инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Башкортостану Марсель Бикташев.

В ЦУР Башкортостана рассказали об изменениях в Правилах дорожного движения
В ЦУР Башкортостана рассказали об изменениях в Правилах дорожного движения

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электрические самокаты, гироскутеры, моноколеса — с первого марта будут считаться транспортными средствами, но водительских удостоверений на них пока не требуется. На СИМ можно ездить по дорогам общего пользования со скоростью до 60 км/ч, по тротуарам — со скоростью менее 25 км/ч. Если СИМ весит более 35 кг, то на нем по тротуарам передвигаться запрещено.

Есть и другие изменения ПДД: можно не возить с собой документы на машину и водительское удостоверение. Достаточно загрузить их на Госуслуги и при необходимости предъявить госавтоинспектору. Но если вы отправляетесь в поездку по республике, то бумажные документы на всякий случай лучше взять с собой.

Фото из открытых источников

Автор:Жанна МИРОНОВА
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