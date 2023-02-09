Радий Хабиров встретился с директором ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»

Встреча состоялась 9 февраля в Доме Республики, сообщает пресс-служба главы РБ. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития в регионе фирменной сети АЗС и расширения ассортимента услуг придорожного сервиса.

«Мы сохраняем партнерские отношения, стараемся поддерживать инвестиционные инициативы и социальные проекты «ЛУКОЙЛа», – отметил глава РБ. – А ваша успешная работа позволяет планомерно повышать комфорт и удобство для жителей и гостей республики».

В свою очередь руководитель компании Айдар Абузяров рассказал об основных итогах работы в 2022 году и перспективных планах развития сети автозаправочных станций, в том числе на федеральных трассах.

«В 2023–2025 годах мы планируем построить новые заправочные станции на автодороге М-7 «Волга», – сообщил Абузяров. – Это будут два зеркальных комплекса в районе села Шарипово и еще два – на обходе села Верхнеяркеево. На этих АЗС будет представлен широкий ассортимент товаров и услуг для автолюбителей. Кроме того, в планах – смонтировать новые АЗС на трассе М-5 «Урал»».

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.