За минувший год на дорогах Башкирии стало меньше смертельных ДТП

Ссылясь на оперативные данные региональной дорожной полиции, министр отметил, что в 2022 году на дорогах республики произошло 3 441 ДТП (на 424 происшествия меньше, чем в 2021 году). В них погибло 409 человек (на 74 человека или на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года). Пострадало 4 221 человек (на 525 человек или 11 процентов меньше по сравнению с прошлым годом).

По словам докладчика, снизить количество смертельных ДТП в республике удалось за счет комплексной работы по улучшению дорожных условий: в минувшем году было отремонтировано 1 335 километров дорог, установлены и заменены 18 875 дорожных знаков, установлены 121 км барьерного и 19 км пешеходных ограждений, установлено 210 светофоров, а также выполнено освещение на 387 км дорог.

«Сегодня формируется план мероприятий на текущий год. Он также подразумевает ремонт автодорог, установку дорожных знаков, барьерного и пешеходного ограждений, светофорных объектов, искусственных неровностей», — подчеркнул Александр Клебанов.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РБ.