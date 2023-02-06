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Транспорт
Вчера, 17:50

За минувший год на дорогах Башкирии стало меньше смертельных ДТП

На 15 процентов снизилась смертность на дорогах республики за 2022 год, сообщил на оперативном совещании в правительстве министр транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Александр Клебанов.

За минувший год на дорогах Башкирии стало меньше смертельных ДТП
За минувший год на дорогах Башкирии стало меньше смертельных ДТП

Ссылясь на оперативные данные региональной дорожной полиции, министр отметил, что в 2022 году на дорогах республики произошло 3 441 ДТП (на 424 происшествия меньше, чем в 2021 году). В них погибло 409 человек (на 74 человека или на 15 процентов меньше, чем за аналогичный период предыдущего года). Пострадало 4 221 человек (на 525 человек или 11 процентов меньше по сравнению с прошлым годом).

По словам докладчика, снизить количество смертельных ДТП в республике удалось за счет комплексной работы по улучшению дорожных условий: в минувшем году было отремонтировано 1 335 километров дорог, установлены и заменены 18 875 дорожных знаков, установлены 121 км барьерного и 19 км пешеходных ограждений, установлено 210 светофоров, а также выполнено освещение на 387 км дорог.

«Сегодня формируется план мероприятий на текущий год. Он также подразумевает ремонт автодорог, установку дорожных знаков, барьерного и пешеходного ограждений, светофорных объектов, искусственных неровностей», — подчеркнул Александр Клебанов.

Фото пресс-службы УГИБДД МВД по РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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